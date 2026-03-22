AEW | Sfida maestro vs allievo Kyle Fletcher mantiene la cintura TNT

Nella prima parte di AEW Collision trasmessa ieri sera negli Stati Uniti, Kyle Fletcher ha affrontato Robbie Eagles in un match tra connazionali. Fletcher, che difende la cintura TNT, ha affrontato Eagles in un incontro che ha messo in mostra tecniche di high flying. La sfida tra i due ha aperto la serata, attirando l’attenzione dei fan presenti.

Lo studente è diventato il maestro: la sfida tutta australiana valeva per il titolo e la Protostar ha confermato il suo stato di grazia Sfida tra maestro e allievo nella prima parte di AEW Collision andato in onda ieri sera in America. Kyle Fletcher ha aperto la puntata combattendo contro il connazionale Robbie Eagles in un incontro adatto ai fan dell’high flying. Nonostante tutte le buone intenzioni, Eagles non è stato in grado di battere la Protostar, il quale ha potuto così conservare la cintura TNT e allungare a 39 giorni il suo regno. Decisivo l’utilizzo del Brainbuster, in seguito allo Sheer Drop all’angolo. The student has become the teacher. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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