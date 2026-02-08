AEW | Collision non si sposta scontro diretto con Elimination Chamber

La TNT conferma che AEW Collision resta nel suo orario abituale delle 8 ET, senza spostamenti. La trasmissione si scontrerà direttamente con WWE Elimination Chamber, in programma lo stesso sabato sera. La scelta di non cambiare orario significa uno scontro diretto tra le due grandi federazioni di wrestling, con gli appassionati che si preparano a seguire due eventi importanti nello stesso slot.

TNT conferma che AEW Collision andrà in onda nel suo orario abituale delle 8ET, sovrapponendosi a WWE Elimination Chamber 2026 in programma lo stesso sabato sera Collision contro Elimination Chamber: la TNT non cambia programma. Il 28 febbraio si prospetta una serata insolita per i fan del wrestling americano: AEW Collision andrà in onda in contemporanea con l WWE Elimination Chamber 2026. La TNT ha confermato che lo show della AEW manterrà il suo consueto slot delle 20 senza alcuno spostamento di orario. WWE Elimination Chamber, invece, partirà un’ora prima, alle 19 ET. La strategia della AEW: quando spostarsi e quando no. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

