Negli ultimi vent'anni, l’Italia ha fatto passi avanti significativi nel migliorare la salute della popolazione. L’aspettativa di vita è salita costantemente e la mortalità per malattie croniche è diminuita di circa il 40%. Questi risultati sono stati possibili grazie all’innovazione in diagnostica e terapie, che sono il frutto diretto della ricerca clinica. Tuttavia, gli esperti sottolineano che il Paese può ancora fare di più per sfruttare appieno il potenziale di questi progressi.

Roma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Negli ultimi vent'anni l'aspettativa di vita è aumentata in modo costante e la mortalità per malattie croniche si è ridotta di circa il 40%: traguardi importanti, resi possibili soprattutto dall'innovazione in ambito diagnostico e terapeutico, frutto diretto della ricerca clinica. In questo settore strategico l'Italia eccelle, ma potrebbe esprimere un potenziale ancora maggiore con un sostegno più adeguato, come emerge dall'episodio ‘Ricerca & Futuro: nuove sfide per la ricerca clinica in Italia' del vodcast ‘Ssn – Salute, sostenibilità, nuove frontiere', realizzato da Adnkronos in collaborazione con Abbvie e disponibile da oggi sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca, esperti: "Motore di innovazione, salute e sostenibilità, Italia può migliorare"

