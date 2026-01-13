Aeroporto di Perugia i voli Ryanair per l' estate 2026 | le rotte nazionali e internazionali tutte le mete

Ryanair ha annunciato le rotte estive 2026 dall'aeroporto di Perugia, con sei destinazioni internazionali e quattro nazionali. Questa programmazione offre nuove opportunità di viaggio per chi desidera esplorare l’Italia e l’estero, facilitando collegamenti diretti e comodi. Di seguito, vengono illustrate tutte le mete disponibili per la prossima stagione estiva, facilitando la pianificazione dei tuoi spostamenti.

Sei mete internazionali e quattro nazionali. Ryanair annuncia le rotte per l'estate 2026 dall'aeroporto di Perugia. In programma ottanta voli settimanali su dieci rotte: Barcellona, Brindisi, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Malta, Bucarest, Palermo e Londra Stansted. Per Umberto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Aeroporto di Perugia, l'anno che entra nei libri di storia: il nuovo record di passeggeri; Maltempo e disagi in aeroporto: dirottati nella notte due voli Ryanair; Disagi all’aeroporto d’Abruzzo, voli Ryanair dirottati nella notte; Neve, ritardi e rabbia. Il volo Ryanair per Roma annullato dopo ore di attesa a Berlino.

Ryanair lancia l'operativo invernale all'aeroporto dell'Umbria - Ryanair ha lanciato oggi 21 novembre l'operativo invernale 2024 all'aeroporto di Perugia con quattro rotte per Cagliari, Catania, Londra e Palermo e oltre 25 voli settimanali. ansa.it

I voli invernali Ryanair conferma le rotte: "Siamo a quota tre milioni di passeggeri" - Ryanair, la compagnia irlandese low coast , ha lanciato l’operativo invernale 2024 all’aeroporto di Perugia, riconfermando con le quattro rotte per Cagliari, Catania, Londra e Palermo e oltre 25 voli ... ilrestodelcarlino.it

Ryanair potenzia la tratta Cagliari-Perugia. E chiede (ancora) di eliminare l’addizionale comunale - Ryanair ha lanciato l'operativo invernale 2024 all'aeroporto di Perugia con quattro rotte per Cagliari, Catania, Londra e Palermo. unionesarda.it

Record storico per l’aeroporto dell’Umbria. Nel 2025 lo scalo di Aeroporto di Perugia San Francesco d’Assisi ha chiuso l’anno con 620.420 passeggeri, segnando un +16% rispetto al precedente primato del 2024 (534.210). Una crescita nettamente superiore - facebook.com facebook

Aeroporto dell’Umbria, con 620.420 passeggeri il 2025 è record storico x.com