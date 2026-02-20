Aeroporto di Perugia tutti i voli per l' estate | le mete nazionali e internazionali

L’aeroporto di Perugia ha annunciato il debutto della stagione estiva il 29 marzo, a causa dell’aumento delle richieste di viaggi. Sono state confermate diciassette rotte, che collegano la città a destinazioni sia nazionali che internazionali. Tra le mete più richieste ci sono città europee come Parigi e Barcellona, oltre a località italiane come Roma e Milano. La scelta di ampliare le rotte risponde alla crescente domanda di turisti e pendolari. La compagnia aerea ha già aperto le prenotazioni per le prossime settimane.

I voli per l'estate. L'aeroporto di Perugia annuncia il via dal 29 marzo della stagione estiva e le rotte nazionali e internazionali dal San Francesco d'Assisi. La stagione, si legge nella nota, “prevede la conferma delle dieci rotte operate da Ryanair: quattro collegamenti nazionali verso Cagliari, Catania, Palermo e Brindisi (quest’ultima operativa dal 3 giugno al 30 settembre) e sei internazionali verso Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Barcellona, Malta e Bucarest”. E ancora: “Previsti incrementi di frequenza sulle rotte più richieste: Londra Stansted sarà operata con otto voli settimanali (collegamenti giornalieri e doppio volo la domenica), Catania fino a sette frequenze settimanali, Bruxelles fino a cinque, Barcellona fino a tre e Brindisi con tre voli settimanali”.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

