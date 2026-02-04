Il Carnevale di piazza scalda i ' motori' | al via con carri allegorici luna park e area food

Il Carnevale di piazza a Copparo sta per partire. Domenica pomeriggio, la città si riempirà di carri allegorici, bancarelle, musica e giochi per grandi e piccini. L’atmosfera sarà vivace e allegra, con tanta voglia di divertirsi e saltare tra le attrazioni del luna park e i punti ristoro. La piazza si trasformerà in un tripudio di colori e allegria, pronta a far vivere ai cittadini una giornata di festa.

Un'esplosione di colori e divertimento animerà il cuore cittadino di Copparo nel pomeriggio di domenica 15. In programma infatti ci sarà l'edizione 2026 del 'Carnevale di piazza' che, anche quest'anno, sarà realizzato grazie alla collaborazione tra la Pro Loco e gli artisti di Pitoch con il.

