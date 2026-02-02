Addio a Maria Rita Parsi la psicologa che ha difeso l’infanzia per 78 anni | dalla psicoanimazione al Comitato Onu la vita dedicata ai diritti dei bambini e degli adolescenti

Addio a Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato 78 anni alla difesa dei diritti dei bambini. Nata a Roma nel 1947, si è distinta per il suo impegno nel campo della psicoanimazione e per aver rappresentato l’Italia nel Comitato Onu. La sua morte, a 78 anni, lascia un vuoto nel mondo della psicologia e dei diritti infantili.

Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, è scomparsa all’età di 78 anni. La professionista nata a Roma il 5 agosto 1947 ha dedicato l’intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. La sua carriera ha intrecciato l’attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa e la formazione con la sensibilizzazione sociale. Maria Rita Parsi ha elaborato la metodologia della psicoanimazione, applicata in ambito psicologico, pedagogico e terapeutico. La Scuola Italiana di Psicoanimazione (Sipa), da lei fondata, ha promosso un approccio umanistico per lo sviluppo del potenziale umano.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maria Rita Parsi è venuta a mancare a 78 anni.

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

