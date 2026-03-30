Adolescenti stregati dall’AI col bot ‘confidente’ salti 3 fasi della crescita

Adolescenti di oggi si avvicinano all’intelligenza artificiale in modo sempre più precoce, utilizzando chatbot che fungono da confidente e supporto emotivo. Questi strumenti consentono loro di saltare alcune fasi tradizionali di crescita, come l’approfondimento delle relazioni sociali e l’autonomia. La vicenda di una ragazza coinvolta in un incidente ha portato all’attenzione il ruolo di questi chatbot e le possibili conseguenze di un uso precoce di queste tecnologie.

Cosa vuol dire crescere nell’era dell’intelligenza artificiale (AI)? La tragedia di Aurora, gettata dal balcone a 13 anni, che chiedeva ChatGpt se lasciare il fidanzato che la tormentava, si lega con un filo invisibile alla vicenda del coetaneo che ha accoltellato la prof in diretta social, fino al 17enne arrestato per terrorismo legato a un gruppo neonazista online. “Stiamo attraversando una fase storica in cui la tecnologia non sta semplicemente cambiando gli strumenti che utilizziamo, ma il modo stesso in cui le nuove generazioni imparano a stare al mondo”, dice a LaSalute di LaPresse Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico e fresco socio della Società europea per l’etica e la politica dell’intelligenza artificiale (Sepai). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Adolescenti stregati dall’AI, col bot ‘confidente’ salti 3 fasi della crescita Articoli correlati “Dottor Algoritmo”: ansia e cuori spezzati curati dall’IA. Uno studente su cinque si affida ai bot per supporto psicologicoUno studente su cinque (21%) usa l'Intelligenza Artificiale per ricevere supporto psicologico, mentre il 23% le affida problemi sentimentali. Kayode Juve, bianconeri stregati dalla crescita del laterale del Brentford: scout già in missione in Inghilterra! Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Kayode Juve, la dirigenza punta il mirino in Inghilterra per la fascia destra e studia il grande colpo per l’estate a...