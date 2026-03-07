Kayode Juve bianconeri stregati dalla crescita del laterale del Brentford | scout già in missione in Inghilterra! Gli aggiornamenti

La Juventus sta monitorando da vicino Kayode Juve, il laterale del Brentford. La dirigenza ha inviato team di scout in Inghilterra per seguire da vicino le sue prestazioni e valutare un possibile trasferimento. La società bianconera sta considerando un investimento importante per rafforzare la fascia destra nella prossima sessione di mercato. Le valutazioni sono in corso e le decisioni saranno prese nei prossimi mesi.

Kayode Juve, la dirigenza punta il mirino in Inghilterra per la fascia destra e studia il grande colpo per l'estate a cifre molto alte. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, la società bianconera sta guardando con estrema attenzione al mercato della Premier League per rinforzare la propria retroguardia in vista della prossima stagione. Il nome nuovo che sta scalando rapidamente le preferenze della dirigenza per presidiare la fascia destra è quello di Kayode, ex giocatore della Fiorentina, ora in forza al Brentford. Gli scout bianconeri hanno recentemente organizzato una missione specifica in terra d'Oltremanica per visionarlo attentamente dal vivo durante una delle sue ultime apparizioni nel massimo campionato inglese.