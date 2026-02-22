Dottor Algoritmo | ansia e cuori spezzati curati dall’IA Uno studente su cinque si affida ai bot per supporto psicologico

Il crescente uso dell’Intelligenza Artificiale tra gli studenti si manifesta con il 21% che si rivolge ai chatbot per affrontare l’ansia e le difficoltà emotive. La causa principale è la mancanza di alternative accessibili e immediate, che spinge molti a cercare conforto digitale. Tra le richieste più frequenti, ci sono problemi legati ai rapporti sentimentali e allo stress accumulato nello studio. La tendenza si sta diffondendo rapidamente tra i giovani.

Uno studente su cinque (21%) usa l'Intelligenza Artificiale per ricevere supporto psicologico, mentre il 23% le affida problemi sentimentali. Le ragazze cercano risposte emotive (25%) più dei ragazzi. Dietro il fenomeno c'è un crollo dell'autostima e un aumento dell'ansia sociale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Bonus psicologo, uno studente su tre chiede supporto per l'ansiaIn Friuli Venezia Giulia, cresce il numero di studenti che si rivolgono agli psicologi grazie al Bonus Psicologo Studenti. Ansia, carico mentale e difficoltà: l'Ausl lancia i percorsi gratuiti di supporto psicologicoL’Ausl di Cesena ha avviato due percorsi gratuiti di supporto psicologico a Mercato Saraceno e a Savignano, per aiutare le persone che vivono momenti di ansia, carico mentale e difficoltà legate a questioni personali, familiari o lavorative. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bambino col cuore bruciato, Bertolaso: Abbiamo seguito la faccenda con grandissima ansia e anche con molta amarezza VIDEO. Ipnosi e autoipnosi per gestire l’ansia: le tecniche da utilizzare anche a casaL’ansia è una compagna indesiderata di moltissime persone. Secondo il Rapporto di Salute Mentale del Ministero della Salute, 16 milioni di italiani lamentano disturbi psicologici di media o grave ... iodonna.it Come si valuta davvero l’AI in clinica La risposta arriva dalla Cina: servono regole, metriche e validazione sul campo. Non basta che un algoritmo “funzioni”: deve dimostrare efficacia clinica reale. Focus su trial, confronti con medici umani e dati del - facebook.com facebook L’algoritmo è il futuro della sanità. Meno burocrazia, diagnosi più accurate, chirurgia più sicura. L’IA non sostituisce il medico: rende la quotidianità più efficiente. Ne scrivo su L’Espresso. #IntelligenzaArtificiale #Sanità x.com