addio-nino-caputo-giocattolaio-storico-napoletano-ha-illumina-generazioni-con-la-sua-magia

Stasera, nella chiesa di San Gennaro al Vomero, si terrà una messa in ricordo di Nino Caputo, noto come giocattolaio napoletano. Caputo è deceduto circa un mese fa e la cerimonia sarà dedicata alla sua memoria. La funzione religiosa si svolgerà nella chiesa situata nel quartiere del Vomero.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La chiesa di San Gennaro al Vomero ospiterà questa sera, 26 marzo, una messa speciale in onore di Nino Caputo, storico giocattolaio napoletano scomparso circa un mese fa. La notizia della celebrazione è stata diffusa sui social dal figlio Ermanno, suscitando un grande interesse tra gli affezionati del negozio e della comunità locale. Gaetano Caputo, noto affettuosamente come Nino, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei napoletani. La sua scomparsa ha generato profondo cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto nel corso dei decenni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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