Addio allo storico carrozziere Antonio Testa | è stato il riferimento per generazioni di foggiani

Se ne va Antonio Testa, il carrozziere storico di Foggia. Per oltre 50 anni, ha riparato auto e conquistato la fiducia di tante famiglie della città. La sua bottega, un punto di riferimento, cambia volto con la sua scomparsa. La comunità lo ricorda come un uomo che ha sempre messo passione e competenza nel suo lavoro.

Addio ad Antonio Testa, storico carrozziere foggiano che per oltre 50 anni è stato il punto di riferimento e la salvezza delle auto di generazioni di foggiani. Insieme al fratello Luigi, gestiva la carrozzeria di viale degli Aviatori (quella con la 500 gialla e blu all'ingresso).

