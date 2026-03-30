Addio Aldo Paradossi Colonna di 50Canale Giornalista della gente e innamorato di Pisa

Nella notte si è spento Aldo Paradossi, noto giornalista televisivo e figura di spicco del canale locale. Era riconosciuto come un volto storico di 50Canale e aveva lavorato a lungo nel settore dell'informazione nella zona di Pisa. La sua carriera si era concentrata sulla cronaca e sui fatti che riguardano la comunità locale, diventando un punto di riferimento per molti spettatori.

di Renzo Castelli PISA Se n’è andato la scorsa notte Aldo Paradossi, colonna del giornalismo televisivo pisano, storico volto di 50Canale. Aveva 87 anni, ne avrebbe compiuti 88 a giugno. Prof di educazione tecnica alle medie Carducci, amato insegnante di intere generazioni di pisani, al timone di una nota autoscuola Il Faro, è stato a lungo, e lo era ancora, uno dei personaggi più popolari della città. A pieno titolo sia per la lodevole, infaticabile presenza nella Tv cittadina “50 Canale”, sia per il suo tratto di persona cordiale, generosa, assolutamente perbene. Con il fratello Sergio, scomparso alcuni anni fa, Aldo Paradossi ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio Aldo Paradossi. Colonna di 50Canale. Giornalista della gente e innamorato di Pisa Articoli correlati E’ morto Aldo Paradossi, conosciutissimo volto di 50Canale, il lutto in ToscanaPisa, 29 marzo 2026 – Lutto in Toscana per la morte di Aldo Paradossi, 87 anni, conosciutissimo volto di 50 Canale, la televisione di Pisa. È morto Aldo Paradossi, conosciutissimo volto di 50Canale, il lutto in ToscanaPisa, 29 marzo 2026 – Lutto in Toscana per la morte di Aldo Paradossi, 87 anni, conosciutissimo volto di 50 Canale, la televisione di Pisa. Approfondimenti e contenuti su Addio Aldo Paradossi Discussioni sull' argomento Addio Aldo Paradossi. Colonna di 50Canale. Giornalista della gente e innamorato di Pisa; Addio ad Aldo Paradossi, storica voce dell'Arena Garibaldi di Pisa. Addio ad Aldo Paradossi, storica voce dell'Arena Garibaldi di PisaSi è spento ieri, sabato 28 marzo, all'età di 86 anni, Aldo Paradossi, figura storica del giornalismo locale e punto di riferimento della comunità ... gonews.it Pisa, addio Aldo Paradossi: il calcio, la tv, la scuola e la sua Civetta – così è diventato il simbolo della pisanitàPISA. Addio, Aldo Paradossi. È scomparsa sabato 28 marzo una delle figure più conosciute della cronaca locale pisana, della cultura e delle tradizioni locali. Aveva 87 anni. Giornalista pubblicista is ... msn.com ADDIO AD ALDO PARADOSSI- SI È SPENTO UN PEZZO DI STORIA DEL GIORNALISMO PISANO Pisa, 29 marzo 2026 – È scomparso all’età di 86 anni uno dei volti più noti del giornalismo pisano, Aldo Paradossi, storico conduttore de “La Civetta” su 50 - facebook.com facebook Oggi Pisa ammaina le sue bandiere. Addio ad Aldo Paradossi, voce storica del Gioco del Ponte e del @PisaSC. Per me, Generale di Mezzogiorno, un maestro di vita e di tradizioni che ha servito i nostri colori con onore e ruoli di comando. Grazie di tutto, Aldo. x.com