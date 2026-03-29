E’ morto Aldo Paradossi conosciutissimo volto di 50Canale il lutto in Toscana

È deceduto a 87 anni Aldo Paradossi, noto volto della televisione toscana. La sua scomparsa è stata annunciata il 29 marzo 2026 e ha suscitato cordoglio nella regione, dove era molto conosciuto. Paradossi aveva lavorato per anni come protagonista di programmi trasmessi sulla rete locale. La salma è stata lasciata in custodia presso la sua abitazione, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cerimonie funebri.

Pisa, 29 marzo 2026 – Lutto in Toscana per la morte di Aldo Paradossi, 87 anni, conosciutissimo volto di 50 Canale, la televisione di Pisa. Ha raccontato per anni la città, seguendo in particolare il Gioco del Ponte. E’ stato speaker all’Arena Garibaldi, da grandissimo tifoso dei colori nerazzurri. Ed è lutto in città per un uomo, un volto, che entrava nelle case dei pisani e di tutti i toscani. Una delle sue rubriche televisive più conosciute era “ La Civetta ”, nella quale raccontava i problemi piccoli e grandi della città, cercando anche il modo per risolverli. Un contatto costante con il suo pubblico che adesso lo piange. L’emittente pisana ha postato una foto di Pardossi sui suoi profili social: “Ciao Aldo”, le parole che accompagnano il post. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Aldo Paradossi, conosciutissimo volto di 50Canale, il lutto in Toscana Articoli correlati Leggi anche: Giornalismo pisano in lutto: è morto Aldo Paradossi Leggi anche: Lutto nel giornalismo italiano: è morto un volto e firma storici Una raccolta di contenuti su Aldo Paradossi Discussioni sull' argomento Bonus tende 2026: i requisiti e come ottenere la detrazione; Ottava vittoria di fila degli Spurs, Bucks fuori dalla post-season; Meteo in Toscana, freddo ancora in agguato e piste aperte fino a metà aprile: cosa succede a Pasqua? La previsione; Richiamo urgente di uova fresche per rischio salmonella – Tutti i prodotti coinvolti. Toscana - Giornalismo in lutto, è morto Aldo Paradossi - facebook.com facebook