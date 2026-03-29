È morto Aldo Paradossi conosciutissimo volto di 50Canale il lutto in Toscana

È deceduto all’età di 87 anni Aldo Paradossi, noto per essere stato uno dei volti principali di 50Canale, emittente televisiva con sede a Pisa. La notizia ha suscitato cordoglio in Toscana, dove Paradossi era molto conosciuto e apprezzato. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra i suoi colleghi e i numerosi spettatori che seguivano i suoi programmi.

Pisa, 29 marzo 2026 – Lutto in Toscana per la morte di Aldo Paradossi, 87 anni, conosciutissimo volto di 50 Canale, la televisione di Pisa. Ha raccontato per anni la città, seguendo in particolare il Gioco del Ponte. E’ stato speaker all’Arena Garibaldi, da grandissimo tifoso dei colori nerazzurri. Ed è lutto in città per un uomo, un volto, che entrava nelle case dei pisani e di tutti i toscani. Una delle sue rubriche televisive più conosciute era “ La Civetta ”, nella quale raccontava i problemi piccoli e grandi della città, cercando anche il modo per risolverli. "Ciao Aldo”. Un contatto costante con il suo pubblico che adesso lo piange. L’emittente pisana ha postato una foto di Pardossi sui suoi profili social: “Ciao Aldo”, le parole che accompagnano il post. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È morto Aldo Paradossi, conosciutissimo volto di 50Canale, il lutto in Toscana Articoli correlati E’ morto Aldo Paradossi, conosciutissimo volto di 50Canale, il lutto in ToscanaPisa, 29 marzo 2026 – Lutto in Toscana per la morte di Aldo Paradossi, 87 anni, conosciutissimo volto di 50 Canale, la televisione di Pisa. Leggi anche: Giornalismo pisano in lutto: è morto Aldo Paradossi Tutto quello che riguarda Aldo Paradossi Discussioni sull' argomento Bonus tende 2026: i requisiti e come ottenere la detrazione; Meteo in Toscana, freddo ancora in agguato e piste aperte fino a metà aprile: cosa succede a Pasqua? La previsione; Ottava vittoria di fila degli Spurs, Bucks fuori dalla post-season; Richiamo urgente di uova fresche per rischio salmonella – Tutti i prodotti coinvolti. Addio ad Aldo Paradossi, storica voce dell'Arena Garibaldi di PisaSi è spento ieri, sabato 28 marzo, all'età di 86 anni, Aldo Paradossi, figura storica del giornalismo locale e punto di riferimento della comunità ... gonews.it Toscana - Giornalismo in lutto, è morto Aldo Paradossi - facebook.com facebook