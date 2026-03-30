L'attrice, resa celebre dal film girato insieme a Robin Williams, ma che ricordiamo anche in Interiors di Woody Allen e L'età dell'innocenza di Martin Scorsese, era malata da tempo Mary Beth Hurt, candidata a tre premi Tony e protagonista di celebri film come Interiors e Il mondo secondo Garp, è morta domenica a causa del morbo di Alzheimer. Aveva 79 anni. La notizia della scomparsa dell'attrice è stata confermata tramite un post congiunto su Facebook pubblicato dalla figlia, Molly Schrader, e dal marito, lo sceneggiatore e regista Paul Schrader. "Era un'attrice, una moglie, una sorella, una madre, una zia, un'amica, e ha ricoperto tutti questi ruoli con grazia e gentile determinazione", si legge nel post. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Addio a Mary Beth Hurt: la star de Il mondo secondo Garp aveva 79 anni

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