Addio a Beppe Savoldi aveva 79 anni

Beppe Savoldi, ex calciatore e figura nota nel mondo del calcio, è deceduto all’età di 79 anni. La sua morte è stata annunciata e suscitato cordoglio tra tifosi e sportivi. Savoldi aveva avuto una lunga carriera nelle squadre di calcio italiane, risultando uno degli attaccanti più apprezzati del suo tempo. La notizia ha fatto il giro dei mezzi di comunicazione e dei social network.

Originario di Gorlago, è considerato tra i centravanti italiani più prolifici degli anni ’70. Giocò nell’Atalanta e vinse tre Coppe Italia con le maglie di Bologna e Napoli. Soffriva di un tumore al cervello Bergamo e il mondo del calcio piangono un suo campione amatissimo: all’età di 79 anni è morto Giuseppe “Beppe Savoldi”. Originario di Gorlago, è considerato tra i centravanti italiani più prolifici della sua generazione: in Serie A ha collezionato 405 presenze segnando 168 reti (al 15° posto all time). Lo ha annunciato il figlio Gianluca, ora allenatore e in precedenza anche giocatore, tramite un annuncio social: Savoldi era malato da tempo per via di un tumore al cervello. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Calcio in lutto, è morto a 79 anni il bomber Beppe Savoldi

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, ` . Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe #Savoldi. L’ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli è morto all’età di 79 anni. x.com