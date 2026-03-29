È deceduto a 73 anni il cantante e autore noto per la canzone Maracaibo. Era da tempo affetto da una malattia. La sua scomparsa ha suscitato attenzione tra coloro che lo conoscevano come artista e figura pubblica. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

Il mondo della cultura e dello spettacolo italiano piange la scomparsa di David Riondino, uno degli artisti più poliedrici ed eclettici degli ultimi decenni. Cantautore, attore, regista e fine intellettuale della satira, Riondino è morto domenica 29 marzo nella sua casa di Roma all’età di 73 anni. L’autore dell’iconica canzone Maracaibo, era gravemente malato. Chi era David Riondino Nato a Firenze il 10 giugno 1952, David Riondino ha iniziato la sua carriera nel fermento culturale degli anni Settanta. Dopo le prime esperienze con il collettivo “Victor Jara”, la sua firma è entrata prepotentemente nell’immaginario collettivo nel 1981 con il brano Maracaibo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto il cantante David Riondino, autore della famosa Maracaibo aveva 73 anni ed era malato da tempo

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