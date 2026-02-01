Adamant da applausi | colpo a Roma contro la Luiss seconda vittoria di fila

Adamant batte ancora e questa volta mette a segno un colpo importante a Roma contro la Luiss. La squadra, sotto la guida di Giancarlo Sacco, ha mostrato un passo deciso e ha conquistato la seconda vittoria di fila, dimostrando di essere in crescita e pronta a giocarsi le sue carte. La partita è stata intensa e piena di emozioni, con i giocatori che hanno dato il massimo per portare a casa il risultato.

Tutta un'altra Adamant quella che, sotto la gestione di Giancarlo Sacco, si prende lo scalpo di una big come la Luiss Roma e centra la seconda vittoria consecutiva. Al Pala Tiziano i biancazzurri mostrano una difesa a tratti ai limiti della perfezione, che tiene la forte squadra capitolina a soli 65 punti segnati, e indirizza una sfida che Ferrara ha condotto sin dai primi minuti. Evidente l'inversione di tendenza dall'arrivo dell'esperto tecnico pesarese, che ha dato al gruppo delle precise regole difensive e un nuovo volto in campo. L'Adamant fa capire già dai primi minuti che tipo di gara sarà, la Luiss fatica tantissimo a trovare il canestro mentre Renzi si fa trovare pronto sugli scarichi e porta avanti i suoi: al 10' è 11-20, con coach Righetti costretto a chiamare due volte timeout nel primo quarto per sbrogliare la matassa.

