Un attore noto per ruoli comici si appresta a interpretare un personaggio in un thriller, con il nuovo progetto intitolato ‘Time Out’. La produzione è destinata a essere distribuita sulla piattaforma Netflix, ed è un remake di un film francese chiamato ‘L’Emploi du Temps’. La notizia arriva da fonti ufficiali e riguarda un cambio di genere rispetto alle sue precedenti interpretazioni.

Roma, 30 marzo 2026 – Non solo comicità: Adam Sandler si prepara a sorprendere tutti con ‘Time Out’, remake del film francese ‘L’Emploi du Temps’, destinato alla piattaforma Netflix. Alla regia ci sarà Scott Cooper, nome già noto per lavori intensi e dal forte impatto emotivo. Un progetto che conferma la volontà di Sandler di muoversi sempre più tra commedia e cinema d’autore. Una storia di menzogne e identità. Il film riprende la trama dell’opera originale diretta da Laurent Cantet e Robin Campillo. Al centro, un uomo che nasconde alla famiglia di aver perso il lavoro, costruendo una rete di bugie sempre più complessa, fino a inventare un sistema di investimenti fraudolenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Adam Sandler, dalla commedia al thriller: l’attore comico pronto a stupire con ‘Time Out’

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