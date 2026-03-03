adam sandler torna su netflix a primavera con la sua nuova commedia roommates

A primavera 2026 Netflix pubblicherà “Roommates”, una nuova commedia di formazione interpretata dall’attore Adam Sandler. Il film si concentra sulla convivenza e il caos emotivo che ne deriva, offrendo uno sguardo leggero ma tagliente sulle dinamiche tra coinquilini. La pellicola rappresenta il ritorno di Sandler sulla piattaforma di streaming.

Roommates si prepara a sbarcare in streaming su Netflix nella primavera 2026, puntando su una commedia di formazione che osserva il caos emotivo della convivenza con sguardo leggero ma affilato. Netflix fissa al 17 aprile 2026 l'uscita di Roommates, nuovo film prodotto da Adam Sandler. Una storia di formazione ambientata al college, guidata da Sadie Sandler e Chloe East, che promette di raccontare amicizia, convivenza e conflitti quotidiani con ironia misurata. Negli ultimi dieci anni, Adam Sandler ha costruito con Netflix un rapporto quasi simbiotico, trasformando quello che inizialmente sembrava un semplice accordo produttivo in un vero laboratorio creativo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Roommades: il nuovo film di Adam Sandler su Netflix

