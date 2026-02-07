Adam Sandler ricorda Philip Seymour Hoffman in Ubriaco d' amore | Un attore straordinario

Adam Sandler ricorda Philip Seymour Hoffman, l’attore scomparso, in un ricordo che fa emozionare. L’attore di 50 volte il primo bacio ha parlato dell’esperienza sul set di Ubriaco d’amore, diretto da Paul Thomas Anderson, e ha descritto Hoffman come un talento straordinario. Sandler ha sottolineato quanto fosse un collega eccezionale, lasciando trasparire ancora oggi il suo rispetto e affetto per lui.

La star di 50 volte il primo bacio si è soffermato sull'esperienza vissuta sul set del film di Paul Thomas Anderson con il compianto collega. Adam Sandler e Philip Seymour Hoffman hanno lavorato insieme per la prima volta nel film di Paul Thomas Anderson, Ubriaco d'amore, una commedia romantica e fuori dagli schemi uscita nelle sale cinematografiche nel 2002. Ospite del Santa Barbara International Film Festival, Adam Sandler è stato premiato con il Maltin Modern Master Award, e ha ricordato con affetto quell'esperienza nel film di Paul Thomas Anderson al fianco del collega scomparso nel 2014. Adam Sandler faccia a faccia con Philip Seymour Hoffman "Sono molto orgoglioso di aver lavorato con Phil" ha dichiarato Sandler, 59 anni "Lo amavo come persona e lo amavo

