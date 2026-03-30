Ad Artem lancia ScopriMI | nove tour guidati per scoprire Milano con occhi nuovi

Ad Artem ha annunciato il lancio di ScopriMI, un progetto che propone nove tour guidati per esplorare Milano attraverso diversi periodi e aspetti. I percorsi includono temi come la Milano romana, il periodo di Leonardo, Manzoni, il Futurismo e l’architettura contemporanea. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di enti locali e mira a offrire approfondimenti sulla storia e l’evoluzione della città.

Milano – Dalla Milano romana alla città dei nostri giorni, da Leonardo a Manzoni, dal Futurismo fino all'architettura contemporanea: sono i nove itinerari tematici del progetto ScopriMI, promosso da Ad Artem con il patrocinio del Comune di Milano e della Città Metropolitana di Milano. Nove tour esperienziali guidati, che accompagnano cittadini e turisti ad osservare la città con sguardo nuovo, capace di cogliere angoli nascosti, dettagli e storie che testimoniano la straordinaria ricchezza del suo patrimonio. L'obiettivo è rendere accessibile a tutti la conoscenza della bellezza artistica e della stratificazione storica di Milano, attraverso esperienze coinvolgenti e partecipative, i cittadini sono invitati a vivere Milano come un laboratorio a cielo aperto, dove si incontrano memoria e scoperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ad Artem lancia ScopriMI: nove tour guidati per scoprire Milano con occhi nuovi Articoli correlati Palazzo Marino come non l’avete mai visto: tour guidati gratis nel cuore di MilanoPalazzo Marino apre le porte: visite guidate gratuite per scoprire sale e ambienti nascosti nel cuore istituzionale di Milano. Leggi anche: Dmitry Chirakadze, processo bis a Milano: “Non ho organizzato la fuga di Artem Uss, non ho neanche gli occhi azzurri”