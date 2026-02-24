Palazzo Marino come non l’avete mai visto | tour guidati gratis nel cuore di Milano

Palazzo Marino ha aperto le sue porte a visitatori curiosi, offrendo tour guidati gratuiti per scoprire angoli nascosti e dettagli sconosciuti. La causa è l’iniziativa comunale volta a valorizzare il patrimonio storico, coinvolgendo persone di tutte le età. Durante le visite, si possono ammirare affreschi e sale recentemente restaurate, spesso chiuse al pubblico. L’obiettivo è far conoscere meglio questo simbolo di Milano e la sua storia.

In pieno centro, a Milano, c'è un luogo che tutti conoscono dall'esterno ma che pochi hanno davvero esplorato: è Palazzo Marino, simbolo istituzionale della città. Sede dell'amministrazione comunale meneghina, ha deciso di aprire le sue porte con visite guidate gratuite pensate per far scoprire ambienti solitamente non accessibili. Un'occasione speciale per entrare nel cuore storico e politico milanese e osservare da vicino uno degli edifici più rappresentativi della città. Dentro la "casa dei milanesi": Palazzo Marino apre gratis le sue porte. A partire dal 1° marzo Palazzo Marino entra nel circuito della " Domenica al Museo ", aprendo alle visite guidate gratuite ogni prima domenica del mese.