La Fiera del Radicchio a Roveredo di Gua?
Dal 9 all’11 gennaio 2026, Roveredo di Gua ospiterà la 28ª Fiera del Radicchio di Verona. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere e valorizzare questa specialità locale, simbolo del territorio. La manifestazione, ormai consolidata, invita visitatori e appassionati a scoprire le caratteristiche e le tradizioni legate a questa eccellenza agricola. Un appuntamento da non perdere per approfondire la cultura e le produzioni della zona.
Il Comune di Roveredo di Guà è pronto ad accogliere, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio 2026, la 28esima edizione della Fiera del Radicchio di Verona, appuntamento ormai consolidato che celebra una delle eccellenze del territorio. La manifestazione proporrà degustazioni, stand gastronomici. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Meteo Roveredo Di Guà Oggi - A Roveredo di Guà oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia anche abbondante, min 4°C, max 6°C. ilmeteo.it
Fiera del Radicchio (2025)
FESTA DEL RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO IGP Dal 13 al 14 dicembre 2025 Il fiore che si mangia sboccia a Castelfranco Veneto! Due giorni dedicati al prezioso Radicchio Variegato IGP, tra tradizione e gusto veneto. Oggi, sabato 13 la - facebook.com facebook
