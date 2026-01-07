La Fiera del Radicchio a Roveredo di Gua?

Dal 9 all’11 gennaio 2026, Roveredo di Gua ospiterà la 28ª Fiera del Radicchio di Verona. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere e valorizzare questa specialità locale, simbolo del territorio. La manifestazione, ormai consolidata, invita visitatori e appassionati a scoprire le caratteristiche e le tradizioni legate a questa eccellenza agricola. Un appuntamento da non perdere per approfondire la cultura e le produzioni della zona.

