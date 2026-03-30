Giovedì scorso, alcune gocce d’acqua sono cadute dal tetto dell’Auditorium Scavolini sul parterre, scatenando un allarme tra i presenti. Successivamente, è stato chiarito che non si trattava di infiltrazioni d’acqua, ma di pioggia portata dal vento. Nessun danno o problema strutturale è stato riscontrato, e le autorità hanno confermato che non ci sono rischi di perdite all’interno dell’edificio.

È scattato l’allarme dopo che alcune gocce, giovedì scorso, sono scese dal tetto sul parterre dell’Auditorium Scavolini. Ma Luca Pieri, presidente dell’Aspes, nonché l’uomo che ha in gestione il vecchio palas così come la Vitrifrigo Arena, non scarica le colpe sui servizi segreti o su uno scherzo fatto con l’intelligenza artificiale, dato che circola un video in cui le gocce si vedono chiaramente. Ma su una cosa è certo: "Abbiamo fatto i controlli dopo che l’orchestra ha terminato le prove e lo spettacolo – dice – e siamo andati a controllare la zona del soffitto da dove sono cadute le gocce d’acqua. Non abbiamo trovato tracce di infiltrazioni di alcun genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acqua all’Auditorium: "Nessuna infiltrazione. Solo pioggia a vento"

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