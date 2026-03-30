Acireale avrà 71 nuovi alberi | via alla piantumazione primaverile

Oggi sono iniziati gli interventi di piantumazione di 71 alberi in varie vie di Acireale. L'operazione coinvolge diverse zone del territorio comunale e rappresenta un intervento diretto sulla vegetazione urbana della città. La piantumazione si inserisce in un progetto di riqualificazione ambientale e urbana, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici.

Al via oggi gli interventi di piantumazione di 71 nuovi alberi in diverse vie del territorio comunale, segnando un passo concreto nel percorso di riqualificazione urbana e ambientale della città. Si parte dal viale Regina Margherita, dove saranno messi a dimora 40 nuovi alberi. L’incremento delle alberature sul territorio è stato fortemente voluto dal sindaco, Roberto Barbagallo."Non si tratta soltanto di un intervento di decoro urbano, - sottolinea il sindaco -ma di un investimento sulla qualità della vita, sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità del territorio. Piantare nuovi alberi significa anche guardare al futuro della nostra città, rendendo più vivibili le strade e migliorando gli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Acireale avrà 71 nuovi alberi: via alla piantumazione primaverile Articoli correlati Focene, avviata la piantumazione di nuovi alberi al parco Azzurra MatiddiFiumicino, 10 febbraio 2026 – È stata avviata a Focene la piantumazione di alcuni alberi presso il Parco Azzurra Matiddi, un intervento che segna... Via Nitti, iniziata la piantumazione degli alberi: 20 nuovi fusti donati dall’imprenditore CaffioÈ iniziata ieri la piantumazione di 20 nuovi alberi in Via Nitti a Taranto; si tratta di una donazione dell’imprenditore Marco Caffio.