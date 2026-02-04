Questa mattina a Taranto è iniziata la piantumazione di 20 alberi in Via Nitti. L’operazione arriva grazie a una donazione dell’imprenditore Marco Caffio, che ha deciso di contribuire a migliorare la zona con questa iniziativa. La posa dei nuovi fusti è partita ieri e proseguirà nelle prossime settimane.

Tarantini Time Quotidiano È iniziata ieri la piantumazione di 20 nuovi alberi in Via Nitti a Taranto; si tratta di una donazione dell’imprenditore Marco Caffio. Gli alberi scelti sono dei ligustri, adatti al clima mediterraneo e consentiti da regolamento vigente sul verde pubblico. “Il gesto dell’imprenditore Caffio, che accolgo con favore e che ringrazio, è un atto concreto per migliorare il verde della città – dice l’assessore all’Ambiente, Fulvia Gravame – Piantare alberi è azione positiva e concreta e che rientra in una precisa strategia di questa amministrazione. L’auspicio è che questo esempio sia seguito da altri e che aumenti il rispetto da parte dei cittadini”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Via Nitti, iniziata la piantumazione degli alberi: 20 nuovi fusti donati dall’imprenditore Caffio

Approfondimenti su Via Nitti Donazione

Per consentire la piantumazione di nuovi alberi, via Italica a Pescara sarà interessata da un divieto di sosta e fermata fino al 23 dicembre, dalle 8 alle 17.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Via Nitti Donazione

Venti nuovi alberi in via NittiÈ iniziata ieri la piantumazione di 20 nuovi alberi in Via Nitti nel borgo umbertino; si tratta di una donazione dell’imprenditore Marco Caffio. Gli alberi scelti sono dei ligustri, adatti al clima me ... studio100.it

: sono arrivati e sembrano già molto a loro agio Ieri mattina, in via Nitti angolo via Rubino, grazie a ! abbiamo messo radici di nuovo: tre alberi nuovi di zecca, piantati grazie alle - facebook.com facebook