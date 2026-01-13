Controlli straordinari dei carabinieri ad Aci Sant' Antonio e Aci Catena | una denuncia per allaccio abusivo alla rete idrica
I carabinieri di Acireale hanno intensificato i controlli nei comuni di Aci Sant'Antonio e Aci Catena, concentrandosi sulla prevenzione di abusi e irregolarità. Durante le operazioni sono stati effettuati controlli alle reti idriche, portando alla denuncia di una persona per allaccio abusivo. L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione volto a garantire la legalità e la sicurezza nel territorio.
Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Acireale, che nei giorni scorsi hanno intensificato la presenza operativa nei comuni di Aci Sant'Antonio e Aci Catena, nell’ambito di un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e repressione dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
