Controlli straordinari dei carabinieri ad Aci Sant' Antonio e Aci Catena | una denuncia per allaccio abusivo alla rete idrica

I carabinieri di Acireale hanno intensificato i controlli nei comuni di Aci Sant'Antonio e Aci Catena, concentrandosi sulla prevenzione di abusi e irregolarità. Durante le operazioni sono stati effettuati controlli alle reti idriche, portando alla denuncia di una persona per allaccio abusivo. L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione volto a garantire la legalità e la sicurezza nel territorio.

