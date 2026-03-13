Achille Lauro a sorpresa allo Stadio Euganeo incontra il Calcio Padova

Il 12 marzo, allo Stadio Euganeo di Padova, il cantante Achille Lauro si è presentato senza preavviso, incontrando alcuni calciatori e tifosi del Calcio Padova. La visita ha suscitato entusiasmo tra i presenti, creando un’atmosfera di sorpresa e condivisione. Achille Lauro ha trascorso del tempo nello stadio, interagendo con i tifosi e i calciatori, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Tra musica e sport, il cantante incontra i giocatori biancoscudati sulle note di “Incoscienti Giovani” e annuncia il grande concerto allo Stadio Euganeo nel 2027 Una visita a sorpresa che ha acceso l’entusiasmo di tifosi e giocatori biancoscudati. Nella giornata di giovedì 12 marzo lo Stadio Euganeo di Padova ha accolto un ospite speciale: il cantante Achille Lauro, arrivato per incontrare alcuni calciatori e tifosi del Calcio Padova. Il cantante si è fermato a lungo con i giocatori tra sorrisi, foto e autografi, in un clima informale e carico di entusiasmo. A fare da colonna sonora all’incontro le note di “Incoscienti Giovani”, il brano che lo scorso anno ha accompagnato la cavalcata del Padova verso la promozione ed è diventato anche lo slogan della campagna abbonamenti della stagione attuale in Serie BKT. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati A Padova arrivano i Pinguini Tattici Nucleari: concerto allo Stadio EuganeoDopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live – i... Achille Lauro annuncia il grande ritorno allo Stadio Olimpico nel 2027L’amatissimo cantante romano Achille Lauro svela durante il tour nei palazzetti la nuova data evento nella Capitale e lancia il singolo… L’amatissimo... Una selezione di notizie su Achille Lauro Temi più discussi: Achille Lauro, sorpresa a Bari: gira il videoclip del nuovo singolo durante il concerto; Achille Lauro inarrestabile, nuova sorpresa per i fan prima del concerto a Bari: Annuncerà gli stadi in ogni città?; L’annuncio a sorpresa di Achille Lauro: il testo del nuovo singolo; Achille Lauro, l'abbraccio di Roma al suo principe ribelle. E nuova data all'Olimpico: il 30 giugno 2027. L’annuncio a sorpresa di Achille Lauro: il testo del nuovo singoloAchille Lauro fa una sorpresa ai fan: il 20 marzo esce In Viaggio verso il Paradiso. Il testo della canzone che ha cantato dal vivo ... 105.net Achille Lauro, l'incontro a sorpresa nello stadio del concerto sulle note di Incoscienti Giovani: ecco dov'eraA giugno dell'anno prossimo sarà sul palco dello stadio Euganeo di Padova, ma nel frattempo Achille Lauro ha già fatto una puntatina ... msn.com Scopri le posizioni dei nostri artisti in classifica Fimi scorrendo il carousel! ALBUM - 3 GEOLIER - TUTTO È POSSIBILE - 7 ACHILLE LAURO - COMUNI MORTALI - 9 LUCHÈ - IL MIO LATO PEGGIORE - 10 ARTIE 5IVE - LA BELLAVITA SINGOLI - 2 SAYF - TU - facebook.com facebook Achille Lauro ha annunciato una nuova data nel 2027 30 giugno 2027 | Roma, Stadio Olimpico Biglietti disponibili in presale dalle ore 14:00 di oggi 7 marzo sul canale broadcast IG di Achille Lauro e in vendita generale su TicketOne dalle ore 14:00 x.com