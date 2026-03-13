Achille Lauro a sorpresa allo Stadio Euganeo incontra il Calcio Padova

Da padovaoggi.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 marzo, allo Stadio Euganeo di Padova, il cantante Achille Lauro si è presentato senza preavviso, incontrando alcuni calciatori e tifosi del Calcio Padova. La visita ha suscitato entusiasmo tra i presenti, creando un’atmosfera di sorpresa e condivisione. Achille Lauro ha trascorso del tempo nello stadio, interagendo con i tifosi e i calciatori, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Tra musica e sport, il cantante incontra i giocatori biancoscudati sulle note di “Incoscienti Giovani” e annuncia il grande concerto allo Stadio Euganeo nel 2027 Una visita a sorpresa che ha acceso l’entusiasmo di tifosi e giocatori biancoscudati. Nella giornata di giovedì 12 marzo lo Stadio Euganeo di Padova ha accolto un ospite speciale: il cantante Achille Lauro, arrivato per incontrare alcuni calciatori e tifosi del Calcio Padova. Il cantante si è fermato a lungo con i giocatori tra sorrisi, foto e autografi, in un clima informale e carico di entusiasmo. A fare da colonna sonora all’incontro le note di “Incoscienti Giovani”, il brano che lo scorso anno ha accompagnato la cavalcata del Padova verso la promozione ed è diventato anche lo slogan della campagna abbonamenti della stagione attuale in Serie BKT. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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