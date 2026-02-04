Sul Garda torna la Coppa Giulietta & Romeo Baso | Un percorso capace di stupire

La Coppa Giulietta & Romeo torna sul Lago di Garda. L’evento, giunto all’ottava edizione, si tiene tra il lago e le colline veronesi e ha già riscosso entusiasmo tra gli appassionati di auto d’epoca. Martedì 3 febbraio, a Garda, si è presentata ufficialmente a Palazzo Carlotti, con Baso che ha promesso un percorso capace di sorprendere. Gli organizzatori promettono una manifestazione che mescola bellezza, storia e passione per le auto d’epoca.

Le auto d'epoca tornano a essere protagoniste tra il Lago di Garda e le colline veronesi con l'ottava edizione della Coppa Giulietta & Romeo, presentata martedì 3 febbraio 2026 a Garda, a Palazzo Carlotti. La manifestazione, in programma venerdì 6 e sabato 7 febbraio, aprirà il Campionato.

