Lavori all' accesso Nord Ovest torna un semaforo provvisorio | possibili disagi al traffico

A causa dei lavori in corso per la riqualificazione dell'accesso Nord Ovest, il semaforo provvisorio sarà nuovamente in funzione. Si prevedono possibili disagi al traffico nella zona. Il Comune prosegue con le operazioni di miglioramento urbano, monitorando attentamente la situazione per limitare eventuali disagi ai cittadini. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla viabilità.

Proseguono i lavori, a cura del Comune, per la riqualificazione urbana dell'accesso Nord Ovest della città. Ma non è detto che i disagi siano terminati. Anzi le misure provvisorie messe in atto per consentire agli addetti di operare in sicurezza potrebbero comportare ulteriori incolonnamenti di.

Riqualificazione Accesso Nord Ovest di Ferrara: riattivato il semaforo all'incrocio tra via Padova e viale Po - Questa fase dei lavori potrebbe comportare rallentamenti del traffico, pertanto si consiglia di utilizzare come percorso alternativo via Marconi e via del Lavoro, via Arginone e via Bonzagni.

