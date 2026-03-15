Roma sparisce la ciclabile nella Galleria Pasa dopo i lavori | Quel tratto ora non è più protetto

A Roma, dopo i lavori nella Galleria Pasa, è scomparsa la pista ciclabile. L’asfalto è stato rinnovato, ma il tratto non è più protetto per le biciclette. I ciclisti hanno notato l’assenza della corsia dedicata, anche se la circolazione veicolare si svolge senza difficoltà. La modifica riguarda un tratto che in precedenza era separato dal traffico motorizzato.

In molti si sono accorti che mancava qualcosa, specialmente i ciclisti. L’asfalto è nuovo di zecca, si circola senza problemi ma non c’è più la pista ciclabile. A marzo dello scorso anno erano iniziati i lavori di restyling della Galleria Pasa a Roma. Nuovo asfalto, nuova vernice e illuminazione moderna. Un cambio di look radicale per la galleria che sottopassa il Gianicolo fuori dal Vaticano, tra porta Cavalleggeri e porta Santo Spirito: la galleria Principe Amedeo di Savoia Aosta. Peccato che, una volta terminati i lavori, non sia stata ripristinata la pista ciclabile che corre, anzi correva, ai lati della strada. come segnalato da un lettore di RomaToday, Paolo, nel riasfaltare la carreggiata non è stata ripristinata la segnaletica orizzontale dall’uscita della galleria in direzione Tevere. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Ciclabile di Viterbo, partono i lavori per un nuovo tratto dal Carmine al MurialdoParte la fase conclusiva dei lavori che consegneranno a Viterbo la sua ciclabile urbana completa. A18, lavori urgenti in galleria: chiude il tratto Roccalumera-MessinaAutostrade siciliane comunica che, dalle 22 del 22 dicembre 2025 alle 6del 23 dicembre, per lavori urgenti ed indifferibili nella galleria Serra in...