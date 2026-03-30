Dopo settimane di tensioni diplomatiche, il primo ministro ha annunciato che l'accesso al Santo Sepolcro sarà consentito al cardinale Pizzaballa. La decisione è stata motivata da ragioni di sicurezza, secondo quanto dichiarato dal governo. In precedenza, l'accesso era stato negato, provocando reazioni da parte delle autorità ecclesiastiche e delle parti coinvolte.

Netanyahu risponde al cardinale Pizzaballa e alle critiche internazionali per aver negato l’accesso alla chiesa del Santo Sepolcro. La motivazione usata dal premier israeliano è stata quella della sicurezza dopo il lancio di missili da parte dell’Iran nelle vicinanze della Città Vecchia di Gerusalemme. Per evitare il caso politico e religioso, Netanyahu ha dichiarato che l’accesso per il cardinale deve essere “immediato”. Le parole di Netanyahu Il caso dell’accesso negato al Santo Sepolcro al cardinale Pizzaballa diventa un caso diplomatico e Netanyahu prende la parola. Su X il premier israeliano scrive di aver dato istruzione alle autorità competenti affinché il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, possa accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Accesso al Santo Sepolcro negato a Pizzaballa, Netanyahu spiega il perché: "Motivi di sicurezza"

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