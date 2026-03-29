Pizzaballa vietato l' ingresso al Santo Sepolcro Netanyahu | motivi di sicurezza lavoreremo a un piano per l' accesso

Questa mattina, la polizia israeliana ha vietato l'accesso al Santo Sepolcro al Patriarca latino di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni. Il Primo Ministro ha dichiarato che la misura è motivata da ragioni di sicurezza e ha annunciato che sarà predisposto un piano per consentire l'accesso in futuro.

«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, monsignor Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. I due sono stati fermati lungo il percorso, mentre si recavano privatamente e senza alcuna connotazione di processione o cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro». Lo rende noto il Patriarcato di Gerusalemme. Il grave precedente «Questo episodio - spiega la nota - costituisce un grave precedente e manca di rispetto alla sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo che, durante questa settimana, guardano a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pizzaballa, vietato l'ingresso al Santo Sepolcro. Netanyahu: motivi di sicurezza, lavoreremo a un piano per l'accesso Articoli correlati Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Motivi di sicurezza». Lui: momento complicato«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Motivi di sicurezza». Herzog: spiacevole incidente«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Altri aggiornamenti su Santo Sepolcro Discussioni sull' argomento Il conflitto cancella la processione delle Palme a Gerusalemme; Pasqua in Terra Santa. Pizzaballa: ‘Non sarà possibile celebrare degnamente e insieme la Pasqua’. Gerusalemme, a Pizzaballa vietato l’ingresso nel Santo Sepolcro: Precedente grave. Solidarietà da Meloni e Tajani, la polizia israeliana: Motivi di sicurezzaLa presidente del Consiglio: Vicina a Pizzaballa e Ielpo, un'offesa per i credenti e per la libertà religiosa. Tajani: Attivato il nostro Ambasciatore per manifestare la protesta del governo ... dire.it Vietato accesso al Santo Sepolcro a Pizzaballa e Ielpo: «Fatto grave e inaccettabile»Domenica il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, e il Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, sono stati fermati dalla polizia israeliana all’ingresso della C ... umbria24.it Il premier israeliano dopo lo stop al cardinale Pizzaballa: 'Lavoriamo ad un piano per garantire le celebrazioni al Santo Sepolcro nei prossimi giorni' #ANSA x.com Jonathan Peled, dopo che al cardinale è stato impedito l'accesso al Santo Sepolcro: "Gerusalemme è chiusa per tutti, motivi di sicurezza" - facebook.com facebook