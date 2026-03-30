Il 30 marzo si è verificato un evento legato alla vendita di un dipinto di Van Gogh. Un portavoce di una casa d’aste ha annunciato che l’opera, intitolata

Il 30 marzo 1987 venne battuto all’asta, per ben ventidue milioni e mezzo di sterline, uno dei più celebri quadri della Storia dell’arte mondiale, i Girasoli del pittore olandese Vincent Van Gogh. La casa d’asta fu l’inglese Christie’s che aggiudicò il quadro a un compratore anonimo tramite una telefonata. Nessuno offrì una cifra superiore e il quadro andò nelle sue mani. In soli quattro minuti, in un’atmosfera molto tesa, il prezzo dei Girasoli oltrepassò i venti milioni di sterline.Un portavoce di Christie’s successivamente rivelò che il dipinto fu acquistato da un compratore estero ma non fu mai precisata l’identità. La serie dei girasoli è sempre stata una delle più felici per il pittore, simbolo dei periodi di vitalità e ottimismo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 30 marzo, l’offerta record per i Girasoli di Van Gogh

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