A Silvi, in provincia di Teramo, una frana in rapido avanzamento ha causato il crollo di una villetta e ha portato all’evacuazione di alcune case vicine. Le strade della zona sono state inghiottite dal movimento del terreno, che ha messo in allerta le autorità locali. La situazione rimane sotto controllo mentre si attende l’intervento di tecnici e squadre di soccorso.

Sono ore di forte tensione a Silvi, in provincia di Teramo, dove una frana in rapido peggioramento ha provocato il crollo di una villetta e l’evacuazione di diverse abitazioni. Il movimento del terreno, attivo da settimane, ha subito un’accelerazione improvvisa nelle ultime ore, trasformando la zona collinare in uno scenario di emergenza. Il cedimento è stato preceduto da rumori sinistri, poi il collasso: parte del tetto e del piano superiore dell’edificio sono venuti giù, mentre il terreno continuava a scivolare. La situazione appare estremamente instabile e in continua evoluzione. Il dissesto ha già inghiottito porzioni della carreggiata e alberi, modificando in modo evidente il paesaggio e mettendo a rischio nuove strutture. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Frana a Silvi, crolla una villetta: strade inghiottite e famiglie evacuate

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