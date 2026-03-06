Ripreso mentre abbandona i rifiuti per strada per quattro volte | scatta la maxi sanzione da 800 euro

Un uomo è stato multato con una sanzione di 800 euro dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre abbandonava rifiuti per strada in quattro occasioni diverse. Le immagini hanno documentato le sue azioni ripetute, che sono state poi oggetto di contestazione. La multa è stata applicata in conseguenza di queste violazioni.

Il fatto è successo a San Giorgio della Richinvelda. Il sindaco: "Pensava di farla franca, ma si sbagliava" Ha lasciato i rifiuti per quattro volte per strada come se fosse una cosa del tutto normale. L'uomo, però, è stato incastrato dalle telecamere e dovrà pagare una multa salata. A segnalarlo è stata la stessa amministrazione comunale di San Giorgio della Richinvelda che ha provveduto a denunciarlo all'autorità pubblica. In una nota il sindaco Michele Leon ha riportato l'accaduto. “Grazie alle telecamere e alle nuove foto trappole, la Polizia Locale dell’Associazione “Dal Meduna al Tagliamento” ha individuato un trasgressore seriale a San Giorgio della Richinvelda”, afferma il primo cittadino. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

