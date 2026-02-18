Abbandona rifiuti davanti a un terreno per quattro volte in un mese | ripreso dalle telecamere

Un uomo ha scaricato rifiuti davanti a un terreno agricolo in quattro occasioni diverse, causando danni all’ambiente. Le telecamere di sorveglianza lo hanno filmato mentre abbandonava sacchi pieni di spazzatura vicino a un cancello. I carabinieri hanno identificato e denunciato il responsabile, che ora rischia sanzioni penali. La questione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato la presenza di rifiuti abbandonati più volte. La polizia continua le indagini per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi.

Un uomo è stato ripreso a sversare rifiuti per quattro volte davanti a un fondo agricolo e i carabinieri lo denunciano. Nel corso del pomeriggio odierno (18 febbraio), a Parete, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 62enne del posto per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti non differenziati. I militari dell'Arma, a seguito dell'analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici, hanno accertato che l'uomo aveva effettuato diversi sversamenti di rifiuti presso l'ingresso di un fondo agricolo privato situato nel medesimo comune. Nel corso del mese corrente, l'indagato avrebbe compiuto quattro distinti episodi di abbandono.