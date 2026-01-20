Ciclone Harry sull'Italia le previsioni meteo dell'esperto | quanto durerà l'intensa fase di maltempo
Il ciclone Harry sta interessando il Sud Italia, portando piogge abbondanti, venti forti e condizioni di mare mosso. Le previsioni meteo indicano che questa fase di maltempo potrebbe perdurare per alcuni giorni. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.
Il ciclone Harry sta colpendo il Sud Italia con piogge intense, venti oltre i 100 kmh e mari agitati. Attese criticità su Sicilia, Sardegna e Calabria fino a mercoledì 21 gennaio. Previsto un miglioramento dalla seconda metà della settimana.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ciclone Harry, scatta l'allerta in Italia per maltempo: quali sono le regioni coinvolte. Le previsioni per la settimana - Oggi, martedì 20 gennaio, l'Italia si sveglia divisa a metà da un quadro meteorologico estremamente contrastante, colpa del Ciclone Harry. leggo.it
Con l'intensificarsi della forza del ciclone Harry, forti piogge e raffiche di vento stanno interessando diversi settori della Sicilia, Sardegna e Calabria. Nessun miglioramento prima di giovedì. x.com
+++ #MALTEMPO, IL MEGA-CICLONE HARRY GENERA UA DELLE MAREGGIATE PIU' VIOLENTE DEGLI ULTIMI ANNI: LE ONDE SFIORANO I 10 METRI DI ALTEZZA A MAZARA DEL VALLO. QUASI 9 METRI A CATANIA E 6 METRI A CROTONE. DOMANI - facebook.com facebook
