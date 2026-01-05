Competenze non cognitive e trasversali saranno insegnate a scuola al via la sperimentazione In via di pubblicazione il Decreto Come saranno scelte le scuole Le anticipazioni

È stato inviato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione il decreto ministeriale che avvia la sperimentazione nazionale sulle competenze non cognitive e trasversali nelle scuole. La pubblicazione del decreto e le modalità di selezione delle istituzioni scolastiche sono ancora in corso. Questa iniziativa mira a integrare nel curriculo scolastico competenze fondamentali per lo sviluppo degli studenti, attraverso un percorso di valutazione specifico.

È stato trasmesso al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione il decreto ministeriale che darà il via alla sperimentazione nazionale dedicata allo sviluppo e alla valutazione delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Il testo, ancora suscettibile di modifiche, rientra nell’attuazione della Legge 22 del 19 febbraio 2025 e, una volta acquisito il parere del CSPI, sarà firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito. L'articolo Competenze non cognitive e trasversali saranno insegnate a scuola, al via la sperimentazione. In via di pubblicazione il Decreto. Come saranno scelte le scuole. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Sperimentazione sviluppo competenze non cognitive e trasversali: arriva il parere del CSPI sul decreto

Leggi anche: Dopo il X Seminario INVALSI, una certezza: le competenze trasversali si costruiscono fin dalla scuola dell’infanzia. La sperimentazione convince

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

SCUOLA/ Dalle competenze trasversali al curricolo di istituto, c’è un “capitale” da non disperdere - Un volume di Damiano Previtali sulle competenze non cognitive aiuta le scuole a sviluppare le soft skills in accordo con la normativa e la didattica Cercando con una delle più diffuse applicazioni di ... ilsussidiario.net

Nuove strategie su competenze non cognitive nelle scuole - Le competenze non cognitive e trasversali rappresentano un punto fondamentale in ambito scolastico, come dimostrato dalla recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 19 febbraio 2025, n. ansa.it

Educare al domani: competenze e valori per il lavoro che verrà - Il futuro del lavoro richiede integrazione tra competenze tecniche e formazione umanistica. agendadigitale.eu