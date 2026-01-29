Auto si ribalta a San Zeno | intervento dei vigili del fuoco ferito il conducente

Questa sera alle 17:50 i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti a San Zeno, dove un’auto si è ribaltata su un fianco. Il conducente è rimasto ferito e portato in ospedale. Sul posto i pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e soccorso il ferito. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

I vigili del fuoco di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti oggi alle ore 17:50 in località San Zeno, nel comune di Arezzo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura ribaltatasi su un fianco. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre il conducente dall’abitacolo. L’uomo è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario intervenuto per i necessari accertamenti. Sul luogo dell’incidente era presente anche la Polizia Locale di Arezzo, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Auto si ribalta a San Zeno: intervento dei vigili del fuoco, ferito il conducente Approfondimenti su San Zeno Arezzo Auto si ribalta in autostrada, l'intervento dei Vigili del fuoco Lucignano: auto si ribalta, conducente incastrato soccorso dai vigili del fuoco Un incidente a Lucignano ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, lasciando il conducente incastrato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Zeno Arezzo Argomenti discussi: Incidente all’alba a Biassono, auto si ribalta da sola; Auto finisce contro un albero e si ribalta in mezzo alla strada in via Mario Angeloni; Volante insegue auto rubata e si ribalta, due agenti in ospedale; Incidente a Oglianico: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Auto si ribalta sulla provinciale 16, ferito un 38enne a Zelo Buon PersicoIncidente tra Mignete e Villa Pompeiana: l’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo ... 7giorni.info L’auto si ribalta nel fosso, gravi due sessantenniVILLANTERIO. Una coppia di sessantenni è finita in un fosso asciutto che costeggia la ex statale 412 a Villanterio all’altezza di Cascina Nuova: l’auto si è rovesciata, la donna, 61 anni, è rimasta in ... laprovinciapavese.gelocal.it Le origini della chiesetta di San Zeno a Bardolino, risalgono addirittura al IX secolo. Si dice che sia stata commissionata da nientemeno che re Pipino, figlio di Carlo Magno, e donata poi nel 807 all'abbazia di San Zeno Maggiore a Verona. Trovandosi in una vi - facebook.com facebook

