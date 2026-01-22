Cortona, cittadina stabile nel tempo, mantiene circa 20.800 abitanti, con una lieve diminuzione dell’1% prevista entro il 2025. La popolazione locale sembra rimanere fedele alle proprie radici, vivendo in modo semplice e sobrio. Nonostante i cambiamenti demografici, la comunità cortonese continua a preservare la propria identità, affrontando le sfide di un territorio che si mantiene costante nel numero di abitanti, senza grandi scosse o rivoluzioni.

Alla fine del 2025 la popolazione cortonese un s’è mossa manco di un passo: 20.815 anime, più o meno le stesse di prima, con una flessione dell’1% che detta così pare una tragedia ma in realtà è roba da nulla, giusto qualcuno che s’è stufato ed è scappato o che ha deciso di nascere da un’altra parte. I forestieri restano pochi ma boni, sotto il 10%, stabili come il fiasco sul tavolo: un arrivano, un partono, stanno lì e guardano come si fa. Le nascite? Poche ma in leggero aumento: segno che ogni tanto qualcuno spegne la televisione e si ricorda come si faceva una volta. I morti invece calano, e questa sì che è una notizia: a Cortona si campa più a lungo, anche se poi tocca lamentassi più anni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cortona ‘un cresce ma manco more: si campa stretti stretti e si fa finta d’esse’ giovani

Tempi molto stretti: "Ma ora aiuteremo a recuperare lacune"Milano-Bicocca si distingue a livello nazionale per il miglioramento delle percentuali di studenti promossi.

Capodanno col botto… ma nel posto sbagliato: Rigutino, terra larga e cervelli strettiA Rigutino, una vasta campagna con poche persone, il Capodanno si è trasformato in un momento di confusione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Promozione C. Pari tra Nuova Foiano e Cortona Camucia: un punto giusto a testa; La classifica dei comuni più richiesti; Promozione | Casentino Academy-Pontassieve il clou Sonko fa esultare il Cortona; Ige Gold rafforza le proprie radici societarie | entrano Unoaerre e Banca Popolare di Cortona.

Cortona, un anno di manutenzioni: centinaia di interventi sul territorioIl lavoro quotidiano del personale addetto e delle ditte convenzionate: taglio erba, prevenzione rischio idraulico e sicurezza stradale ... msn.com

Cortona, è stabile l’andamento demografico alla fine del 2025 - facebook.com facebook