Menchetti e l’insoddisfazione dei cittadini di Rigutino | Stanchi di promesse non mantenute

Il candidato a sindaco ha incontrato gli abitanti della frazione: "Servono una nuova passerella, servizi bancari e bagni pubblici. Policiano: troppe e profonde le buche vicino al cimitero. Frassineto: erba alta nel campo sportivo mai nato" La Lista Indipendente per Arezzo, che sostiene il candidato a sindaco Michele Menchetti, mette in risalto i disagi che stanno incontrando gli abitanti della frazione di Rigutino. "Gli abitanti di Rigutino lamentano la mancanza di un collegamento alternativo alla strada regionale SR 71, dove anche di recente si sono verificati incidenti e rivendicano la necessità che sia sistemato il ponticello che collegava via della Stazione alla zona di Nocetella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

