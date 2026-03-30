A questo punto… Grande Fratello Vip da Milly Carlucci messaggio agli ex Ballando

Il reality show Grande Fratello Vip è iniziato da alcune settimane e gli ascolti registrano numeri bassi rispetto alle aspettative. Recentemente, Milly Carlucci ha inviato un messaggio rivolto agli ex concorrenti di Ballando con le stelle, senza però commentare direttamente l’andamento del programma attuale. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla situazione dello show.

Il Grande Fratello Vip è partito da poche settimane, ma i segnali che arrivano dagli ascolti non sono affatto incoraggianti. Il reality condotto da Ilary Blasi sta facendo registrare numeri sempre più bassi, con uno share in calo puntata dopo puntata e una risposta del pubblico che sembra raffreddarsi rapidamente. Una situazione che preoccupa non poco Mediaset, soprattutto considerando l’investimento fatto sul programma. >> “Chiuso da ore in confessionale”. Grande Fratello vip, scoppia il panico in Casa Il rischio, sempre più concreto, è che questa edizione possa chiudere in anticipo. La puntata del lunedì viene già indicata come uno snodo decisivo: se gli ascolti non dovessero risalire, la rete potrebbe prendere in considerazione una chiusura anticipata del reality. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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