Milly Carlucci | Il GF Vip pesca da Ballando? È naturale Per questo scelgo chi non ha mai fatto reality

Milly Carlucci ha commentato a TvTalk la presenza nel nuovo Grande Fratello Vip di alcuni personaggi che hanno partecipato a Ballando con le Stelle. Ha spiegato che, essendo stati figure iconiche nel suo programma, è naturale che emergano storie e vicende legate a quella trasmissione. Ha inoltre aggiunto che preferisce scegliere concorrenti che non abbiano mai partecipato a reality.

Milly Carlucci commenta a TvTalk la sruttura del nuovo GF Vip che include molte vicende nate nel suo Ballando con le Stelle: "Se ci sono personaggi che sono stati iconici da noi, è normale che vengano fuori racconti fatti a Ballando". Poi scherzando aggiunge: "Se è vero voglio i diritti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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