A Pompei successo per il primo Congresso Interregionale I Colori della Misericordia

A Pompei si è svolto il primo Congresso Interregionale “I Colori della Misericordia”, organizzato e condotto da Lumi Viventi di Misericordia Onlus. L’evento ha registrato un’affluenza significativa di pubblico e ha raggiunto gli obiettivi prefissati. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse regioni, con interventi e attività dedicate alla tematica della misericordia.

Pompei – Successo di pubblico e finalità raggiunte al primo Congresso Interregionale “I Colori della Misericordia” organizzato e condotto da Lumi Viventi di Misericordia Onlus. Il primo Congresso Interregionale dei “Lumi Viventi di Misericordia”, cammino di crescita umano e spirituale che promuove la devozione all’Amore misericordioso di Gesù, come testimoniato da Santa Faustina Kovalska, Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco, è stato uno di quegli eventi che muovono grandi masse di persone ma che passano inspiegabilmente sotto silenzio. Un evento di natura spirituale, ma anche di forte impatto sociale, se si considera che i temi trattati... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - A Pompei successo per il primo Congresso Interregionale “I Colori della Misericordia” Articoli correlati Primo congresso della UILFP Parma: Biagio Ambra eletto segretario generalePrima del dibattito ha portato i saluti ai presenti il direttore generale dell'azienda universitaria ospedaliera di Parma Dott. Successo al Centro Alti Studi della Difesa per il Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati MilitariRoma – Con ampia partecipazione si è svolto martedì 3 febbraio 2026, al Centro Alti Studi della Difesa (CASD) di Palazzo Salviati, in Piazza della...