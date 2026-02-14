Primo congresso della UILFP Parma | Biagio Ambra eletto segretario generale

Biagio Ambra è stato eletto segretario generale durante il primo congresso della UILFP Parma, che si è svolto nella sala convegni dell’azienda universitaria ospedaliera di Parma. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti dei due vecchi sindacati, UIL FPL Parma e UIL PA Parma, ora uniti sotto la nuova sigla. È stata l'occasione per discutere le sfide e le priorità del settore sanitario locale.

Prima del dibattito ha portato i saluti ai presenti il direttore generale dell'azienda universitaria ospedaliera di Parma Dott.Anselmo Campagna. Il neo consiglio costituito, ha successivamente eletto il nuovo Segretario Generale Ambra Biagio, la nuova segreteria composta da Cosimo Mingolla e Rizzo Clara Rita ed il tesoriere Sansone Marcello. A tutto il gruppo dirigente UILFP Parma i migliori auguri di buon lavoro!