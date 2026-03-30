A Pasqua la sorpresa è un anno di cultura

Durante il periodo pasquale, in Campania, si promuove l’uso della Campania>Artecard, che consente di visitare parchi archeologici, fare passeggiate all’aperto e scoprire il territorio regionale. La campagna invita a regalare e vivere la cultura locale, offrendo opportunità di relax e scoperta tra i luoghi di interesse culturale e naturale della regione.

Abbonamento 365 Gold – versione ordinaria: a partire dal primo ingresso, il pass consentirà di accedere per due volte in un anno in ciascuno dei principali musei di Napoli e della Campania (es. Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo, ecc.).Questa versione ha un costo di 52 euro per gli over 25 Abbonamento 365 Gold – versione young: a partire dal primo ingresso, il pass consentirà di accedere per due volte in un anno in ciascuno dei principali musei di Napoli e della Campania (es. Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo, ecc. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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