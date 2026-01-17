L’Aquila apre l’anno da Capitale italiana della cultura Miccichè omaggia Biondi con una statuetta a sorpresa

L’Aquila inaugura il suo anno da Capitale italiana della cultura, un'occasione per valorizzare il patrimonio e le tradizioni della città. In occasione di questo evento, Micciché ha omaggiato Biondi con una statuetta a sorpresa, sottolineando l’importanza della cultura come elemento di identità e rinascita. Un percorso che si inserisce in un contesto nazionale, ricordando anche l’anno passato di Agrigento, che ha vissuto un momento di grande rilevanza culturale con la visita del Presidente Mattarella.

Esattamente un anno fa Agrigento si preparava a vivere il suo anno da Capitale italiana della cultura con l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi quel copione si ripete altrove, a L'Aquila, dove per l'occasione è andato Francesco Miccichè per il passaggio di testimone con Agrigento. Il sindaco della città dei Templi non è andato a mani vuote: ha portato un regalo al collega Pierluigi Biondi che era stato qui per la cerimonia di chiusura, sabato scorso, al teatro Pirandello. In quell'occasione Miccichè gli regalò un tempio d'oro e un libro su Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

