L’Aquila apre l’anno da Capitale italiana della cultura Miccichè omaggia Biondi con una statuetta a sorpresa

L’Aquila inaugura il suo anno da Capitale italiana della cultura, un'occasione per valorizzare il patrimonio e le tradizioni della città. In occasione di questo evento, Micciché ha omaggiato Biondi con una statuetta a sorpresa, sottolineando l’importanza della cultura come elemento di identità e rinascita. Un percorso che si inserisce in un contesto nazionale, ricordando anche l’anno passato di Agrigento, che ha vissuto un momento di grande rilevanza culturale con la visita del Presidente Mattarella.

Esattamente un anno fa Agrigento si preparava a vivere il suo anno da Capitale italiana della cultura con l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi quel copione si ripete altrove, a L'Aquila, dove per l'occasione è andato Francesco Miccichè per il passaggio di testimone con Agrigento. Il sindaco della città dei Templi non è andato a mani vuote: ha portato un regalo al collega Pierluigi Biondi che era stato qui per la cerimonia di chiusura, sabato scorso, al teatro Pirandello. In quell'occasione Miccichè gli regalò un tempio d'oro e un libro su Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: L’Aquila 2026, oggi con Mattarella l’inaugurazione dell’anno da Capitale Italiana della Cultura Leggi anche: L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: “Una grande avventura per Rieti” con oltre 100 eventi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Dal 15 gennaio al 2 febbraio 2026 il Palazzo dell’Emiciclo apre la propria navata centrale a “Gemina’s”, la mostra di Rosario Genovese, artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Catania. #laquila #arte - facebook.com facebook Buon anno #2026! Il 1° gennaio il #Museo Nazionale d’Abruzzo apre in via straordinaria nel #Castello cinquecentesco dell’Aquila: un modo speciale per iniziare l’anno tra arte e storia! shorturl.at/iPfO7 #abruzzo #viaggioinabruzzo #cultura x.com

